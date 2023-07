Colo Colo sufrió una de sus peores derrotas a nivel internacional en la caída por 5-1 frente al América MG en el estadio Raimundo Sampaio por los play-off vuelta de la Copa Sudamericana 2023.

El Cacique se vio extraviado en Belo Horizonte, pues corrió muchas veces contra su propio arco sin mostrar una solidez defensiva que le permitiera competir Para colmo tras el partido hubo declaraciones cruzadas entre Maximiliano Falcón y Gustavo Quinteros por el planteamiento.

Peluca se mostró incómodo con la línea de tres, mientras que el DT calificó como “excusas” la visión del defensor y recalcó que con cuatro en el fondo recibieron tres tantos. En Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla si bien no mencionó la palabra cama, ve extraña la situación en el cuadro albo.

“Hay algo raro. El Colo Colo que vinos ayer no es Colo Colo. No me quiero dar tantas vueltas, pero este Colo Colo no es el equipo, más allá que hemos visto partidos que pierde. En cuanto a actitud no fue Colo Colo”, expresó el formado en Universidad de Chile con pasos en el Cagliari, Atalanta, Chievo Verona, entre otros clubes del Calcio Italiano.

América MG (Foto: Photosport)

El mundialista de Brasil 2014 siente que algo se rompió en las últimas semanas. “Algo raro hay. Después de la emoción que vimos tras el partido contra La Calera, las caras que había… salió a hablar hasta el utilero. Estaban todos felices porque estaban retomando el nivel, pero algo se quebró en las últimas semanas”.

Pinigol vio un Cacique irreconocible en Minas Gerais. “No fue Colo Colo. El que jugó ayer en Brasil… un equipo parado en tres cuartos de campo, retrocediendo con jugadas con seis defensores contra dos atacantes y les clavan cinco pepas. No me digas, por favor”, remató el exfutbolista.