Colo Colo continúa moviéndose en el mercado de fichaje tras la salida de Esteban Pavez a Alianza Lima, una baja que obligó a la dirigencia de Blanco y Negro a acelerar la búsqueda de un mediocampista que pueda aportar equilibrio en la zona central del equipo.

El técnico Fernando Ortiz sabe que no hay margen para improvisar en un puesto clave, por lo que desde ya comenzaron a analizar opciones tanto en el fútbol chileno como en el extranjero.

Durante las últimas horas, desde el medio AS Chile surgió con fuerza un nombre que ya estaría en conversaciones avanzadas con el Cacique, despertando ilusión entre los hinchas del conjunto Popular. ¿De quién se trata?

Pablo Ruiz, el volante que podría ser el “tapado” de Colo Colo

El futbolista que suena con mayor fuerza para reemplazar a Pavez en Colo Colo es Pablo Ruiz, mediocampista argentino-chileno de 27 años, quien milita desde 2018 en el Real Salt Lake de la MLS.

Según entregada por el ya citado medio en las últimas horas, las negociaciones ya estárían en marcha y podrían definirse en el corto plazo. “Están en negociaciones, esperando llegar a un buen puerto”, señalaron desde el entorno del jugador.

Además, agregaron que “hay charlas y hay posibilidades de que se dé… las próximas 48 horas son claves”, lo que refleja el grado de avance que tendría la posible llegada del volante al Monumental.

En su paso por la MLS, Ruiz acumula 151 partidos y siete goles | FOTO: Jordan Bank/Getty Images

Ruiz se desempeña como mediocampista central, destaca por su despliegue, buen primer pase y lectura táctica, cualidades que encajan en el perfil que busca el cuerpo técnico para reforzar el mediocampo albo de cara a la temporada 2026.

En síntesis…

Colo Colo avanza en la búsqueda del reemplazante de Esteban Pavez y el nombre que toma mayor fuerza es el de Pablo Ruiz, mediocampista argentino-chileno de 27 años que milita en el Real Salt Lake de la MLS.