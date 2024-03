Colo Colo sigue cediendo terreno dentro del Campeonato Nacional y en este jornada, sumó tan solo una igualdad sin tantos en su visita a la cuarta región ante Coquimbo Unido, alejándose cada vez más de la parte alta del torneo.

A lo que fue este duelo, el periodista nacional Rodrigo Herrera conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desmenuzó lo que fue este partido, en la que indicó que Colo Colo no puede tener este nivel de juego si quiere luchar por el torneo nacional.

“Al final de cuenta los equipos como Colo Colo, que pretenden ser campeones, estos partidos opacos, planos, le terminan costando el título y ya es segunda vez que Colo Colo lo repite, considerando lo que pasó también con la U”, comenzó indicando Herrera.

Siguiendo en ese punto, el comunicador es consciente de que los ‘Albos’ tienen el principal foco dentro de la Copa Libertadores, pero que a pesar de eso, no pueden perder el foco dentro del torneo, el cuál debería ser sin duda uno de sus grandes metas.

“Uno entiende que el foco esté en la Copa Libertadores, pero yo creo que el piso mínimo para este Colo Colo es pelear el campeonato y si enreda puntos jugando mal como lo está haciendo ahora, yo creo que hoy día no se le podría considerar como candidato, candidato es la U, candidato es Iquique incluso, pero Colo Colo hoy no tiene chapa de candidato“, explicó.

Pizarro no ha podido brillar en Colo Colo | Foto: Photosport

Herrera despedaza a Pizarro y Palacios

Llevando su análisis a jugadores puntuales, el destacado periodista se mostró preocupado por lo que ha sido el bajo rendimiento que a mostrado el delantero, Damián Pizarro, a quien hoy en día lo ve un jugador completamente diferente al que irrumpió en el 2023.

“Algo pasó con Pizarro que me gustaría saber, si es su cabeza o que ya se siente en Italia, de Almirón que no lo considera tras no hacer la pretemporada por estar en el Preolímpico, pero es otro jugador, yo sigo creyendo que tiene muchas condiciones, pero el rendimiento que tenía el año pasado es muy distinto, es otro Pizarro y este Pizarro no le está sirviendo a Colo Colo”, esgrimió.

Finalmente, Herrera también le tiró las orejas a Carlos Palacios, de quien también es un jugador que espera más y que en su seudónimo de ‘Joya’, considera que hoy está muy alejado de eso y que incluso, hoy ese termino quedó más adecuado para el 10 de Coquimbo Unido, Luciano Cabral.



“Hoy por ejemplo en un partido muy opaco, terminó siendo más joya Cabral que Palacios, Palacios si no es consistente, que es algo que Gareca le iba pedir a los jugadores, realmente se queda solo en amagues su talento“, concluyó.