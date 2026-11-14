El goleador de Colo Colo contó detalles del íntimo festejo por la obtención de la estrella 35, donde hubo alcohol a libre demanda.

Este sábado el delantero Javier Correa de Colo Colo tuvo una grata entrevista con un medio argentino, donde se refirió a su presente y futuro, tras coronarse campeón de la Liga de Primera 2026 con el Cacique.

En la instancia, el cordobés fue consultado por cómo estuvieron los festejos de la estrella 35, donde contó detalles de lo que fueron las celebraciones a partir del triunfo por 2-1 sobre Ñublense en Chillán.

“Fue muy bueno porque jugamos de visitante y teníamos que volver en bus siete horitas. Cortamos 200 botellas, tomamos todo, no una locura. Llegué como a las cuatro de la mañana a mi casa, pero perdido, parecía que me habían sacado de otro corral, no entendía nada“, confesó el goleador albo a Cadena 3.

“Pero mucha música, mucho cuarteto, fernet con Coca (Cola) a morir. Pero no, muy tranqui porque al otro día fue la fiesta en el estadio, fueron reggaetoneros, ya era más con música, bailamos, todo”, agregó sobre la segunda parte de los festejos en el Estadio Monumental.

Javier Correa dejó en evidencia a Arturo Vidal

Aunque no se quedó ahí, pues Correa también contó, entre risas, que el capitán del equipo, Arturo Vidal, fue uno de los que más desarreglos hizo.

“Le echamos cerveza a la copa y tomábamos de la copa. Y Arturo terminó con más copas de las que habíamos ganado”, lanzó acompañado de unas carcajadas.

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Arturo Vidal consiguió el título 28 de su carrera. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis