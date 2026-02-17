Colo Colo en las próximas horas tomará una importante decisión para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ deberán decidir si sumarán una nueva incorporación o no para el equipo de Fernando Ortiz, pensando en los desafíos para este año.

Sobre esto, el ex futbolista Jean Beausejour tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN y fue consultado sobre si en Colo Colo debe reforzarse en este cierre de mercado, en la que pidió este fichaje de emergencia para nutrir su plantel.

“Yo creo que le falta un hombre por fuera, por cualquiera de las dos puntas y tiene que ver incluso por la competencia que le puede generar a muchachos como (Francisco) Marchant o (Leandro) Hernández”, parte señalando Beausejour.

En esa misma línea, el ‘Bose’ deja en evidencia que a Colo Colo le hace falta un jugador que genere desequilibrio en las bandas, en la que pone como ejemplo a la Universidad de Chile, el que consigue aquello con la presencia de Lucas Assadi.

Beausejour pide un refuerzo para Colo Colo | Foto: Photospor

“Era evidente que en algún momento Colo Colo llegaba a esa zona del área o de la cancha y por ejemplo, cuando la U le hace llegar el balón a esa zona a Assadi, en la zona de duelo, Assadi te resolvía y generaba, eso lo hacía Colo Colo y no pasó”, declara.

Finalizando, Beausejour remarca en que para Colo Colo es necesario poder sumar una nueva variante en el ataque, en la que espera que la dirigencia del conjunto ‘Albo’ pueda mover sus grúas y haga realidad la llegada de un jugador para dicha zona del campo.

“Puso muchas veces en situaciones de duelo o mano a mano a hombres por las orillas y no pudo generar ese desequilibrio. Ahí es donde como director deportivo o dirigencia, ayudar a la conformación de plantel y entregarle ese punch para tener mejores cosas” , cerró.

En Síntesis