Colo Colo despertó con mucha alegría tras lo que fue su nueva victoria dentro del torneo nacional, en donde los ‘Albos vencieron por 1-0 a Unión La Calera y ahora, vivirán días claves para lo que será su estructuración de plantel para este 2026.

Sobre esto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa conversó con los medios en las últimas horas y fue consultado sobre si habrá un nuevo refuerzo para Colo Colo en los próximos días, en la que dio detalles al respecto.

“Nosotros lo que hemos hablado con el directorio, el cuerpo técnico y la gerencia deportiva, es que si damos con un nombre que le de alternativa y que sea una opción para el equipo, que venga a aportar, lo vamos a tomar”, partió señalando Mosa.

Si bien en el ‘Cacique’ está la intención de poder reforzarse, el mandamás dejó en claro que si no hay un nombre de jeraquía en el mercado para llegar a Colo Colo, no traerán otro nombre.

Mosa habla de los fichajes en Colo Colo | Foto: Photosport

“Si no encontramos ese jugador o pieza, nosotros nos vamos a quedar con lo que tenemos”, declara.

La fecha definitiva para saber si hay otro refuerzo

Finalmente, Mosa dejó en claro que este martes 17 de febrero en una reunión de directorio definirán si en Colo Colo habrá otro refuerzo o no, en la que el mismo mandamás indicará si llegará un nuevo nombre o no a reforzar al ‘Cacique’.

“Tenemos citado un directorio para el día martes en la tarde, si tenemos conversaciones por ahí, si hay algo, lo veremos el día martes, el día martes daremos a conocer si traemos a alguien o nos quedamos con este plantel”, cerró.

En Síntesis