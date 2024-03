Jorge Almirón revela por qué Arturo Vidal no jugará en Colo Colo ante Coquimbo Unido

Colo Colo se prepara para su compromiso ante Coquimbo Unido este domingo a las 12:00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2024. El Cacique no tendrá a César Fuentes, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tampoco estará Arturo Vidal.

Jorge Almirón se refirió a la grave lesión del Corralero: “Lamentablemente sufre una lesión durísima para cualquier jugador, esperemos se recupere pronto y bien”.

El entrenador del Popular además explicó por qué Arturo Vidal no jugará ante Coquimbo Unido: “El único que no viajaría sería Arturo, preferimos que no viaje, que se quede porque hizo un esfuerzo enorme para jugar el partido, viene haciéndolo para sumarse a jugar”.

Almirón ve una buena instancia para que el King pueda recuperarse con el objetivo de estar al 100 por ciento: “Prefiero que este partido más la fecha FIFA se pueda recuperar bien y estar a tope, es lo que necesita”.

También remarcó que el volante bicampeón de América llegó después del inicio de los trabajos: “No hizo pretemporada con nosotros, se integró, vino y jugó por la calidad que tiene y porque sabe jugar al fútbol. Creo que muy especial su cuerpo, se conoce hasta dónde puede estar y la otra vez levantó la mano cuando sintió que no estaba ayudando al equipo y pidió el cambio. Se conoce perfecto”.

Jorge Almirón informa que Arturo Vidal no viajará con el plantel de Colo Colo a Coquimbo. (Foto: Photosport)

Jorge Almirón menciona cuándo sería el regreso de Arturo Vidal

El entrenador de Colo Colo asegura que el receso le vendrá de buena forma al King: “Este parate le va a venir bien, de no viajar este partido y después fecha FIFA para recuperarse bien”.

Por último, menciona el compromiso ante Everton por la quinta jornada del Campeonato Nacional 2024 como la fecha tentativa para regreso de Vidal: “El próximo partido de local ya tendría que estar al 100 y después ya sí sumar minutos para que vaya agarrando ritmo. Estos días le va a venir bien también para recuperarse bien y acondicionare bien físicamente”.

El encuentro entre los Albos y Ruleteros se jugará el fin de semana del 31 de marzo en el estadio Monumental por la quinta jornada del Torneo. Por ahora, el horario específico no está definido.