Colo Colo tuvo una dura caída dentro de la Copa Sudamericana por 5-1 ante América Mineiro, la cual le significó la eliminación de la competición y sumó así un nuevo fracaso continental, en la que rápidamente los hinchas del ‘Cacique’ mostraron su descontento con el plantel y principalmente, a los refuerzos del equipo para esta temporada.

Ante esta situación, el ex jugador del ‘Popular’, Jorge Valdivia se tomó el tiempo de examinar dicha situación en Radio ADN y se focalizó el análisis puntual del rendimiento de uno resistido refuerzo de Colo Colo en este 2023: El delantero Leandro Benegas, quien podría incluso dejar el club.

“Benegas es un refuerzo que pidió Quinteros y que ya se esté hablando, especulando cierto de su posible salida de Colo Colo es un indicador negativo para Quinteros y para la dirigencia de Colo Colo, de Blanco y Negro”, comenzó abordando Valdivia.

Manteniéndose en esa apreciación, el hoy panelista de Radio ADN explica “quizás muchos podrán decir que no tuvo todas las oportunidades, muchos podrán decir que desaprovechó también las pocas oportunidades que tuvo, pero yo siempre voy a ser un defensor del jugador siempre y cuando el jugador tenga todas las chances posibles, una continuidad también deportiva que le permita cierto al entrenador o al jugador también para darse cuenta si está capacitado preparado o no”.

Benegas no ha podido tener un buen pasar por Colo Colo | Foto: Photosport

El caso de Benegas para Valdivia ya es un tema que dejó un hecho bastante claro, en la que indicó que el jugador si tuvo la oportunidad de poder ganarse un puesto dentro del equipo y en los partidos que le dieron la chance, no aprovechó la opción de quedarse con la camiseta de titular.

“Creo que Benegas más allá cierto que podemos discutir que si las tuvo (oportunidades), porque cada uno tiene una percepción personal sobre esas chances, yo considero que sí tuvo los momentos y los partidos precisos Benegas, como para mostrar y demostrar que era refuerzo y que era titular”, declaró en ADN.

Finalmente, Valdivia puntualiza de igual forma que el ex jugador de Independiente vivió complejos momentos con el tema de sus lesiones, pero a pesar de aquello, siente que el jugador tuvo su oportunidad y no la aprovechó, demostrando en que no está a al a altura de Colo Colo tras su flojo rendimiento.

“Lamentablemente también el jugador vivió algunas lesiones, tuvo algunas complicaciones desde su estado físico. Pero sin duda que son jugadores que tuvieron su oportunidad, tuvieron su oportunidad y es preocupante, porque no estamos hablando de cualquier equipo, sino que estamos hablando de refuerzos que vinieron a Colo Colo”, finalizó.