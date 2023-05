En Colo Colo ya ponen todos sus focos pensando en lo que será la segunda parte del año, en el que los ‘Albos’ buscan reforzarse de buena forma para lo que es el cierre del Campeonato Nacional y lo que puede ser su permanencia en las competiciones internacionales (Libertadores o Sudamericana).

Pero en el ‘Cacique’ ha existido un gran problema, ya que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros tiene superado el cupo de extranjeros e incluso estarían buscando la salida de un jugador para poder incorporar a Emiliano Amor, en la que el atacante paraguayo, Darío Lezcano es el principal apuntado para salir.

Es más, hace unos días el estratega del ‘Popular’ tras lo que fue la igualdad ante Monagas habló sobre lo que ha sido el rendimiento del paraguayo dentro del club, en la que le soltó la mano al parecer y señaló que dentro este año no ha podido contar con él de manera frecuente.

Sobre este caso, el ex jugador Jorge Valdivia tomó la palabra en Radio ADN y dejó su análisis a lo que fueron estas declaraciones del entrenador de Colo Colo, en la que le dejó un raspacachos por querer desligarse del o que fue la contratación del delantero, siendo que él mismo fue quien la aprobó.

Darío Lezcano no ha consolidarse en Colo Colo dentro de este primer semestre | Foto: Photosport

“A pesar de que Darío Lezcano no sea un nombre tan conocido en Sudamérica, igual hizo buena campaña en México. El tema es que (Gustavo) Quinteros durante la semana lo escuchamos de que medio que criticó a Lezcano y quien lo trae o autoriza su llegada es el propio entrenador”, declaró el ‘Mago’.

Finalmente, Valdivia no se mostró muy de acuerdo con lo que fueron los dichos de Gustavo Quinteros sobre Darío Lezcano, en la declara que le parece contradictorio de su parte que hoy tras su rendimiento no esperado, le suelte la mano.

“Hay una contradicción enorme en eso, me imagino que no lo trajo por un partido a Lezcano, hay un estudio y un seguimiento sobre el jugador y ahora que uno tenga que estar leyendo que Quinteros lo esté criticando con o sin razón me parece contradictorio”, finalizó.