Hasta hace un par de semanas se pensaba que la continuidad de Fernando Ortiz no pasaba -pese a que tiene una cláusula- por la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana, pero eso habría cambiado en las últimas horas.

La fea derrota hace un par de semanas con Cobresal y la más reciente ante Audax Italiano dejaron al Cacique sin la opción de disputar torneos internacionales para la temporada 2026 que sólo tendrá actividad local.

“Es una pena, tristeza. Más allá de lo que siento por Colo Colo, siempre tiene que estar representándonos a nivel internacional. Los jugadores han salido a declarar que no se hicieron las cosas y el mea culpa siempre es válido”, analizó Jorge Valdivia, ex jugador, en diálogo con Bolavip Chile.

Para Valdivia, Ortiz no debe seguir. | Foto: Photosport

El ‘Mago’, quien asistió a la Gala Crack de TNT Sports, fue consultado por el futuro de Fernando Ortiz y si debe salir, pregunta que respondió sin pelos en la lengua: “Sí, obvio que sí. El 2026 es un año que tiene que ser lo que tenía que haber sido el centenario”, dijo.

“Hay varias cosas que tienen que cambiar, pero si no se consiguieron los objetivos con los nombres que tenía Colo Colo hay que mover el árbol”, complementó sobre lo que se hizo mal este 2025.

Así las cosas, el 2026 parte sin Fernando Ortiz para Jorge Valdivia, ex jugador que supo meterse en la historia de los albos y que será eternamente recordado por el descomunal 2006 que hizo junto a sus compañeros.

