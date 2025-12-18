El debate sobre quién es el mejor futbolista en la historia de Colo Colo suele generar discusiones eternas en redes sociales entre acérrimos hinchas del Cacique y referentes de la institución alba.

Figuras de distintas épocas, títulos, goles inolvidables y momentos icónicos aparecen una y otra vez cuando se intenta resolver una pregunta que no tiene una sola respuesta.

En ese contexto, las comparaciones entre ídolos modernos y leyendas históricas del Popular suelen tomarse la agenda deportiva, especialmente cuando quienes opinan tienen un vínculo emocional profundo con el club. Y si quien se suma al debate es un hincha confeso, la polémica está asegurada.

La elección de Paul Flaco Vásquez

Durante su participación en La Metro FM, el humorista Paul “Flaco” Vásquez fue sometido a un “reto” que consistía en elegir, cara a cara, al mejor jugador de la historia del Cacique.

El recorrido comenzó con un duelo potente entre Matías Fernández y Arturo Vidal, donde Vásquez se inclinó por el mejor jugador de América en 2006.

Luego apareció Jaime Valdés, pero nuevamente “El 14 de los blancos” se impuso en la elección. Sin embargo, el camino del formado en Colo Colo se detuvo cuando entró en escena Jorge “Mago” Valdivia, ya que el exintegrante de Dinamita Show eligió al talentoso volante por sobre Matías.

Matías Fernández marcó una época para mucho de los colocolinos | FOTO: Andres Pina/Photosport

La sorpresa continuó cuando Francisco “Chamaco” Valdés superó a Valdivia en la preferencia del humorista. Finalmente, el histórico Carlos Caszely se impuso primero ante Chamaco y luego ratificó su lugar como el elegido al vencer en la recta final a Marcelo Pablo Barticciotto y Esteban Paredes, quedándose así con el título de mejor jugador en la historia de Colo Colo según Paul Vásquez.

En síntesis…