Colo Colo volvió a quedar en el centro de la polémica tras un arranque complejo en la Liga de Primera 2026. La derrota por 3-1 ante Deportes Limache y el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Fernando Ortiz encendieron las alarmas en el Estadio Monumental.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el foco comenzó a trasladarse hacia la forma en que se están tomando las decisiones al interior de Blanco y Negro, la concesionaria que administra los destinos del Cacique.

En ese escenario, la figura del presidente Aníbal Mosa volvió a instalarse en la discusión pública, con cuestionamientos que apuntan a su influencia directa en el día a día del primer equipo, especialmente en decisiones como una eventual titularidad de Arturo Vidal.

Las advertencias de Juan Cristóbal Guarello sobre Anibal Mosa en Colo Colo

Fue en ese contexto que Juan Cristóbal Guarello, en su programa de YouTube La Hora de King Kong, lanzó una dura crítica a la gestión del empresario puertomontino.

“Arturo Vidal no está para los 90 minutos, pero Aníbal Mosa lo quiere en la cancha. Mosa hace las contrataciones, Mosa echó a Esteban Pavez por una cosa interna que hay”, sostuvo el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011.

Acto seguido, el comentarista profundizó su análisis y lanzó una advertencia con tintes históricos. “Mosa pone a Vidal de titular, él decide todas las contrataciones, él está reinando. Es el Donald Trump de Colo Colo y hace lo que quiere”, señaló.

Guarello comparó al presidente de Blanco y Negro con Donald Trump | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Finalmente, Guarello cerró con una frase contundente que encendió las alarmas en el mundo albo: “Cuidado, que cuando Mosa hace lo que quiere, Colo Colo termina peleando el descenso. Fecha 1, están advertidos”.

En síntesis…