Una tremenda polémica es lo que se vivió este pasado fin de semana dentro del fútbol chileno con lo que fue el gol de Yastin Cuevas para lo que fue el triunfo de Colo Colo ante Everton de Viña del Mar, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 2-0.

A días de lo que fue esta situación, en la que la gran polémica es en el choque del portero de Everton, Ignacio González y el defensor de Colo Colo, Joaquín Sosa, la que terminó en el gol de Cuevas, hoy aparecieron los audios del VAR para aclarar este cobro.

Desde los audios del VAR, detallaron como fue la jugada entre ambos jugadores, en la que reconocen que hubo un contacto entre ambos, pero que no era justificable para poder cobrar falta contra el arquero, por lo que el VAR se adhirió a la decisión del árbitro.

La explicación del VAR y el diálogo con Juan Lara

La polémica del gol de Cuevas | Foto: Photosport

“El arquero intenta despejar la pelota con sus manos, en ese momento se produce un contacto con un atacante, que al ver que la pelota pasa muy alto, decide no disputarlo y otro atacante en el segundo palo cabecea al balón y marca un gol”.

“El árbitro estando en buena posición y con un buen ángulo, observa e interpreta la situación como un contacto normal de juego y decide otorgar el gol, el VAR al tratarse de una situación protocolar, analiza la jugada desde angulos de camaras diferentes, observando exactamente lo descrito por el árbitro, ratificando que existe un minimo contacto que no se interpreta como una imprudencia. Por esto el VAR confirma al determinación del árbitro en conceder el gol”, explicaron desde el VAR.

“Para mí hay un contacto mínimo con el ‘Nacho’ (González), pero queda corto nomás en el salto“, fue lo que indicó Juan Lara

“El contacto existe, pero es totalmente minimo, no existe ninguna imprudencia… confirmo el gol. El contacto de los dos jugadores es mínimo, no existe imprudencia del jugador blanco, esto es como todo tú lo relatas (árbitro)”, fue lo que le respondió el VAR a Lara, para ratificar su decisión.

