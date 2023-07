Colo Colo ha tenido una irregular campaña en el presente Campeonato Nacional y los hinchas e históricos del Cacique comienzan a perder la paciencia con Gustavo Quinteros.

Uno que no hizo oídos sordos y prendió el ventilador fue Roberto “Cóndor” Rojas, quien en conversación con Redgol apuntó todos sus dardos hacia el zaguero central uruguayo Maximiliano Falcón.

“Hay jugadores en Colo Colo que ya no deberían estar en el equipo, que no deberían vestir la camiseta del club. No me gusta Maximiliano Falcón. No sé cómo la prensa chilena habla tan bien de él, siendo un jugador tan lento y sin recursos”, dijo en su momento.

Falcón ha sido uno de los jugadores más criticados por la parcialidad alba | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El jugador de 26 años no se quedó callado y reaccionó a estos polémicos dichos en la cuenta de Instagram del reconocido medio deportivo nacional.

“¿Habla bien? ¿Este muchacho tendrá televisor en su casa?”, comentó el ex futbolista de Rentistas de Uruguay.

Recordar que el conjunto Popular marcha en la séptima posición del Torneo Nacional y este sábado 29 de julio a las 17:30 horas deberá enfrentar a Huachipato, partido válido por la fecha 19.