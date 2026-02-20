Colo Colo ya empieza a ultimar sus detalles para lo que será su partido por la cuarta fecha del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ se verán las caras ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente.

Para este compromiso, el equipo que es comandado por Fernando Ortiz busca sumar una nueva victoria en el torneo para seguir prendido en lo que es la lucha por el título.

El estratega argentino para el duelo ante los ‘Celestes’ contará con una modificación dentro de su onceno, en donde Javier Correa no podrá decir presente y su lugar lo tomará el juvenil Leandro Hernández.

Por esto, Colo Colo saltaría a la cancha con: Fernando de Paul en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Claudio Aquino, Maximiliano Romero y Leandro Hernández en el ataque.

Correa será baja en Colo Colo | Foto: Photosport

El duelo entre O’Higgins de Rancagua y Colo Colo se disputará este sábado 21 de febrero a partir de las 18;00 horas en el Estadio El Teniente.

En Síntesis

Aquí tienes los datos fácticos extraídos sobre el próximo partido de Colo Colo: