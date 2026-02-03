Un nuevo foco de conflicto se instaló en Colo Colo y amenaza con escalar a nivel institucional. Esta vez, el protagonista no fue la derrota ante Deportes Limache, sino una grave denuncia laboral que apunta directamente al Cacique y que complica seriamente al proceso encabezado por Fernando Ortiz.

En los últimos días se conoció que los futbolistas Dylan Portilla, Bryan Soto y Bastián Silva se encontraban al margen del plantel profesional, entrenando de manera diferenciada y por su cuenta, pese a mantener contrato vigente con la institución.

Según trascendió, en el club habrían hecho caso omiso a las normativas que resguardan los derechos laborales de los jugadores profesionales. Recién este lunes, Soto, Portilla y Silva para sorpresa de todos se reincorporaron a los entrenamientos del primer equipo.

Colo Colo fue emplazado por el Sifup | FOTO: Andres Pina/Photosport

Sifup le golpea la mesa a Colo Colo por “vulnerar derechos laborales”

Pese a eso, a través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) fue categórico al denunciar que Colo Colo estaría excluyendo a estos tres jugadores de los entrenamientos del plantel.

“Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional: recordamos que no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional, ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad”, señalaron desde el sindicato.

El organismo gremial fue aún más directo al exigir medidas inmediatas por parte del club albo. “Exigimos que se ponga fin inmediato a esta mala práctica, la cual ya fue informada a la Dirección del Trabajo”, añadieron.

Este escenario deja en una posición incómoda tanto a Ortiz como a la dirigencia alba, ya que no solo expone un problema deportivo, sino también un conflicto legal y laboral que podría derivar en sanciones económicas importantes para la Colo Colo.

