En los últimos días se dio a conocer una importante información sobre lo que podría ser la realización de la Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile, en la que indicaron que se podría disputar en el mes de julio y sería a dos partidos.

A lo que es esta información, el volante de los ‘Albos’ Esteban Pavez conversó con los medios en zona mixta tras la igualdad de Colo Colo antes Deportes Limache, en la que hizo una importante confesión para lo que es la Supercopa ante la U.

“A mí me hubiese encantado jugar en el Nacional, me encantaría, un partido único, ya que sabemos que a lo mejor la U no va a querer jugar acá, pero jugar en el Nacional, un partido con 20 y 20 mil personas, sería espectacular”, comenzó indicando Pavez.

Dando una nueva idea para la realización de este compromiso, el jugador de ‘Cacique’ no se reniega a que este duelo entre los dos equipos más importantes del fútbol chileno se pueda disputar afuera del país.

La Supercopa sigue siendo tema | Foto: Photosport

“Ojalá se dé, jugar la Supercopa, a mí me gustaría jugar un partido único, si no es en el Nacional, por qué no jugar afuera del país, que sería un buen espectáculo, pero eso no depende de nosotros”, explicó.

“Es el mejor del fútbol chileno”

Finalmente, Pavez habló de lo que fue la conformación de plantilla que tuvo Colo Colo para esta temporada 2025, en la que no duda que el ‘Cacique’ es el mejor equipo de este año y espera poder demostrar aquello dentro del terreno de juego.

“El plantel que armamos es muy bueno, creo que es el mejor del fútbol chileno, pero como digo, es importante seguir trabajando y entrenando, conocer a los compañeros y después que el profe elija a los mejores once, porque tendrá muchas opciones para elegir”, finalizó.