Leonardo Burgueño critica a Gustavo Quinteros por dos frases de su discurso sobre Jordhy Thompson: "No estoy de acuerdo"

Pese al triunfo de Colo Colo ante Magallanes por el Campeonato Nacional, en el Cacique han tenido que lidiar con una complicada semana de la detención y formalización de Jordhy Thompson por femicidio frustrado contra su expareja y desacato de la orden de alejamiento.

Y es que el joven atacante de 19 años quedó en prisión preventiva por 45 días mientras dure la investigación, situación por la cual el club decidió separarlo del primer equipo.

A raíz de esto, Gustavo Quinteros alzó la voz tras el compromiso ante el Manojito de Claveles y rápidamente sus palabras se hicieron virales en las redes sociales.

En el programa Los Tenores de ADN Deportes comenzaron a analizar los dichos del entrenador albo y ahí saltó Leonardo Burgueño, quien en un comienzo lo aplaudió, pero luego recordó un par de frases que no le gustaron.

“Yo creo que fue el discurso mejor elaborado que ha tenido, pero hay dos frases que no estoy de acuerdo”, declaró el también comentarista de TNT Sports.

Bajo la misma línea, agregó “en un momento dice que es un error y no es un error sino un delito, la otra es cuando marca el tema ojala que no sea verdad. Él no habló como un gerente, él habla como alguien que está muy cercano a Thompson”,

Quinteros alzó la voz sobre el caso Thompson | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

“La podría haber dejado ahí y era su mejor discurso de todos. Igual es muy difícil el lugar que tiene que tomar él”, cerró.

¿Qué se viene en Colo Colo con Jordhy Thompson?

En Colo Colo están a la espera de lo que determine la investigación y la justicia respecto al caso en que está involucrado Jordhy Thompson. Aunque en la última semana de noviembre habrá reunión de directorio en Blanco y Negro y podrían tomar una decisión respecto a su continuidad en el club.