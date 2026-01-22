Colo Colo sigue sacando conclusiones de su participación en la Serie Río de La Plata, donde en su último encuentro venció en la tanda de penaltis a Peñarol tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos de partido.

El elenco que dirige Fernando Ortiz continúa afinando detalles de cara al inicio de la Liga de Primera 2026, pero una jugada en particular ante el Manya se robó todas las miradas.

Se trata del insólito penal ejecutado por Cristián Zavala en la tanda definitoria frente al cuadro uruguayo, donde el extremo intentó picarla de manera muy débil y terminó viendo cómo el portero Washington Aguerre se quedó con el balón sin mayores dificultades.

Para peor, el ex Coquimbo Unido salió lesionado tras esa acción, encendiendo las alarmas en Macul.

Pollo Véliz destroza a Cristián Zavala tras su penal ante Peñarol

La jugada no solo generó burlas en redes sociales, sino también durísimas críticas desde el mundo del fútbol. Uno de los que no tuvo piedad fue Leonardo “Pollo” Véliz, quien en su análisis fue lapidario con el atacante albo.

“Yo no sé qué pasó. Ese cabro está medio desfasado”, lanzó de entrada el exdelantero en conversación con Bolavip Chile.

Además, Véiz apuntó a su comportamiento en cancha: “Empezó a echarle la foca a los jugadores, quiso armar un lío antes, después le pegó a un uruguayo y es así una caga chica. No hizo prácticamente nada: pases para atrás y no desbordó”.

Finalmente, el Pollo remató con una de las frases más comentadas al referirse al penal: “Yo creo que es un penal que faltó una carpa de circo, fue una cuestión circense. La peluca del payaso estaba y el teatro estaba. Todo resultó muy cantinflanesco”.

En síntesis…