Lucas Cepeda está a un paso de cumplir su sueño y dar el gran salto a Europa. El delantero de Colo Colo tiene negociaciones muy avanzadas para convertirse en nuevo refuerzo del Elche de España, club que busca potenciar su ofensiva.

Según la información que ha circulado en los últimos días, el monto del traspaso rondaría los 3 millones de dólares, cifra que no ha dejado indiferente a nadie, considerando la edad del jugador, su proyección internacional y el rendimiento que ha mostrado tanto en el Cacique como en la Selección Chilena.

En ese escenario, distintas voces del fútbol chileno comenzaron a opinar sobre la conveniencia de esta venta para el conjunto Popular.

Lucas Cepeda ha convertido 15 goles y 8 asistencias desde su llegada a Colo Colo | FOTO: Javier Torres/Photosport

Luka Tudor prende la alarma por la venta de Lucas Cepeda desde Colo Colo al Elch

Uno de los más críticos fue Luka Tudor, exatacante y actual panelista de Marca Personal de La Metro FM, quien no escondió su sorpresa y molestia por los números que se manejan en la negociación con el elenco español.

“De verdad, yo no creo que sean 3 millones de dólares. No puede ser, no puedes regalar a un jugador así, no lo puedes regalar. Yo creo que ahí hay otro tipo de negociaciones”, lanzó de entrada.

En la misma línea, Tudor cuestionó la forma en que se ha llevado adelante el proceso y pidió mayor claridad sobre los términos del acuerdo. “No me gusta, no me parece. Me gustaría que la negociación se abriera y se dieran a conocer más detalles”, agregó.

Sus declaraciones reabren el debate sobre cómo se están valorando los talentos jóvenes del fútbol chileno en el mercado internacional y si Colo Colo está sacando el máximo rédito posible por una de sus principales figuras.

En síntesis…

Luka Tudor cuestionó con dureza la negociación entre Colo Colo y el Elche por Lucas Cepeda, asegurando que el monto que se maneja no refleja el verdadero valor del jugador.