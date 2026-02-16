Colo Colo consiguió una nueva y agónica victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ en los descuentos lograron imponerse por la cuenta mínima a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Tras este duelo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa desmenuzó lo que fue este partido, en la que partió comentando lo que fue el minuto de furia de Javier Correa en la banca de suplentes, en la que dejó su mensaje ante este hecho.

“Bueno… hay que ponerse en los zapatos de él, creo que no está bien, de cierta manera siente una frustración muy grande cuando le pasa una cosa como esa, un goleador, recién partiendo el partido”, parte señalando Mosa.

Luego, el mandamás del ‘Cacique’ comentó lo que fue la victoria de Colo Colo, en donde en la agonía nuevamente vuelve a quedarse con los tres puntos, los que considera más que valiosos para pelear por el título en este 2026.

Correa y su minuto de furia tras su lesión | Foto: Photosport

“Otra vez en los descuentos, a la colocolina, así es la cosa, últimamente nos ha costado de cierta manera, pero en los descuentos, de atrás pica el indio y esta ha sido la constante de este equipo, estamos contentos de que los puntos se queden en casa y seguir sumando para meternos arriba, donde tenemos que estar”, enfatiza.

Finalmente, Mosa mostró su felicidad por lo que ha sido el rendimiento de los refuerzos, en la que Maximiliano Romero fue el gran héroe de la noche y además, destacó el nivel que han mostrado jugadors como Álvaro Madrid y Joaquín Sosa.

“Siempre es bueno que los goleadores o en este caso los refuerzos, Álvaro Madrid y Joaquín Sosa, todos están haciendo su aporte, en medida que jueguen más y se conozcan más, se van a ir afiatando”, cerró.

