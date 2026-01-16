La capitanía en Colo Colo abrió un nuevo foco de debate tras el triunfo ante Olimpia por la Serie Río de La Plata. Aunque Fernando De Paul portó la jineta durante el encuentro y fue una de las figuras en la tanda de penales, la decisión no dejó indiferentes a históricos del club, especialmente considerando que Arturo Vidal fue titular y permaneció en cancha.

Quien abordó directamente el tema fue Marcelo Barticciotto. El ídolo albo, en su análisis en ESPN posterior al partido, fue claro al manifestar su postura. “Yo la cinta de capitán se la doy a Vidal, por todo lo que significa para el club. Es raro que estando Vidal de titular le den la cinta a De Paul”, lanzó, generando inmediata repercusión entre hinchas y comentaristas.

Las palabras del “Barti” contrastan con el tono de Fernando De Paul tras el compromiso. El arquero asumió la capitanía con orgullo y agradecimiento hacia el cuerpo técnico y sus compañeros: “Es un privilegio muy grande, siempre agradecido de mis compañeros que aceptan esa decisión, al técnico que me da esa confianza”, señaló luego del encuentro.

Barticciotto asegura que, mientras Vidal esté en cancha, debe ser él el titular en Colo Colo (Foto: Photosport)

En la misma línea, el portero reforzó la carga simbólica que implica llevar la jineta en el ‘Cacique’: “Mucha responsabilidad, estoy en un club muy importante, espero hacerlo de la mejor manera, me preparo para eso”, agregó, evidenciando que toma el rol con seriedad y compromiso en este inicio de temporada.

¿Qué dijo Vidal sobre el tema?

Mientras el debate crecía afuera, dentro de la cancha y en la interna del plantel no se percibieron señales de conflicto. Arturo Vidal, quien muchos consideran el capitán natural por jerarquía e historia, no se refirió públicamente a la situación y, por el contrario, se le vio distendido y de buen ánimo tras el partido.

De hecho, el propio ambiente posterior al encuentro mostró a un Vidal participativo, sonriente y alineado con el grupo, lo que refuerza la idea de que la decisión de la jineta responde más a una determinación técnica que a un quiebre interno.

Así, Colo Colo suma un nuevo tema a la conversación en este arranque de 2026: la discusión por la capitanía. Mientras Barticciotto instala el debate desde la historia y el simbolismo, De Paul responde desde el compromiso y el respeto por la decisión de Fernando Ortiz, en un escenario donde el camarín, al menos por ahora, parece mantenerse en calma.

DATOS CLAVE

Fernando De Paul fue capitán ante Olimpia pese a la titularidad de Arturo Vidal.

Marcelo Barticciotto criticó la decisión en ESPN: “Yo la cinta se la doy a Vidal“.