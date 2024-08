Marco Sotomayor detecta el gran talón de Aquiles de Colo Colo de cara al Superclásico: "De Paul no es Cortés"

Todos los ojos de los fanáticos del fútbol están puestos en el partido que animarán este sábado la Universidad de Chile ante Colo Colo en el Estadio Nacional, válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

El equipo de Jorge Almirón tendrá que realizar algunos movimientos obligados para enfrentar al Romántico Viajero, partiendo por el arco, en donde el titular será Fernando De Paul en desmedro del castigado Brayan Cortés.

La titularidad del guardameta chileno-argentino ha generado mucha repercusión, sobre todo en los medios nacionales, donde se ha puesto en duda el rendimiento que pueda a llegar a tener en el Coloso de Ñuñoa.

De Paul ya sabe lo que es jugar un Superclásico, pero con la camiseta de la U | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

MARCO SOTOMAYOR Y LA TITULARIDAD DE FERNANDO DE PAUL

En conversación con BOLAVIP CHILE, el periodista nacional Marco Sotomayor recordó las palabras de Johnny Herrera para referirse a la gran oportunidad que tendrá el Tuto de Paul ante su ex equipo.

“Johnny Herrera apuntó a De Paul y ahí sí puede haber un plus en el sentido de que De Paul no es Cortés o sea Colo Colo pierde cierta ventaja al no tener al titular”

Recordar que De Paul defendió los colores de la U en varios Superclásicos y en más de algún partido del Chuncho portó la jineta de capitán.

¿Cuándo y a qué hora se juega el duelo entre LA U Y COLO COLO?

El compromiso entre albos y azules, válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024, se jugará este sábado 10 de agosto a contar de las 15:00 horas.