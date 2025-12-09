Colo Colo cerró la temporada 2025 envuelto en dudas y con un futuro cargado de interrogantes, especialmente tras quedar fuera de competiciones internacionales por primera vez desde 2021.

En medio de ese escenario, uno de los temas que más inquieta al club y a los hinchas es el futuro de algunos de sus jugadores, muchos de los cuales han despertado interés fuera de Chile gracias a sus buenas actuaciones.

Entre esos nombres aparece el de Vicente Pizarro, mediocampista formado en Macul que este año dio un salto importante en personalidad, liderazgo y regularidad, consolidándose como una pieza clave en el esquema albo.

La evolución del capitán del Cacique ha llamado la atención tanto en el ámbito nacional como en el internacional, donde varios clubes han seguido de cerca su rendimiento.

Independiente de Gustavo Quinteros tras los pasos de Vicente Pizarro

Justamente ahora, con la apertura del mercado de fichajes 2026 a la vuelta de la esquina, el nombre del seleccionado chileno vuelve a instalarse con fuerza en rumores y carpetas de equipos importantes del continente.

Según reveló el periodista Martín Roldán en el medio Rojos de Pasión, Pizarro está en carpeta de Independiente de Avellaneda, club donde actualmente militan los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

El reportero aseguró que el cuadro de Avellaneda “lo viene siguiendo desde principios de año”, especialmente para reforzar su mediocampo de cara a la temporada 2026.

Un factor clave es que el actual técnico del Rojo es Gustavo Quinteros, quien conoce profundamente al jugador tras dirigirlo en su paso por el Popular.

La posible salida del capitán albo abre un nuevo capítulo para Blanco y Negro, que deberá decidir si lo retiene como pieza central del proyecto deportivo 2026 o si escucha ofertas en un mercado donde Pizarro aparece cada vez más cotizado.

En síntesis…

Vicente Pizarro vuelve a instalarse como uno de los nombres más codiciados del mercado: Independiente de Avellaneda, dirigido por Gustavo Quinteros, lo sigue de cerca desde comienzos de año y lo tiene en carpeta para reforzar su mediocampo en 2026.