En un partido sin una figura descollante, Maximiliano Romero se las ingenió para anotar el 1-0 de Colo Colo sobre Unión La Calera tras una magnífica asistencia del juvenil Yastin Cuevas, quien dejó solo al delantero argentino en los descuentos para anotar.

Fue el propio Romero quien analizó el compromiso y aseguró que “El equipo siempre sostuvo esa frialdad para buscarlo, para tratar de ganar el partido. Siempre uno quiere ganar del primer minuto, pero no se pudo porque adelante tuvimos un equipo que juega bien”.

Romero ya piensa en la U. | Foto: Photosport

Sobre las ocasiones de gol falladas, Romero no pierde la calma y cree que “Uno puede fallar, somos humanos. En mi caso, puedo fallar la que me toque. Arturo (Vidal) también tuvo alguna, pero hay arqueros, hay defensores. Tenemos un rival adelante que juega bien, que se defiende bien”.

El trasandino, incluso, fue consultado por el Superclásico: “Hay que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando en algunos aspectos y los goles se van a dar solos con el esfuerzo. Obvio que a uno le genera un poquito de ansiedad para jugar esos partidos que son únicos”, dijo.

Cabe recordar que, en la próxima fecha, Colo Colo visitará a O’Higgins de Rancagua en la ciudad histórica y, posterior a ese partido, deberá pensar en el Superclásico frente a Universidad de Chile a disputarse en el Estadio Monumental por la Fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

