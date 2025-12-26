Estamos en periodo de mercado de fichajes tras el término de la Liga de Primera 2025 y la antesala al inicio de la pretemporada, que en el caso de Colo Colo está agendada a partir del sábado 3 de enero del 2026.

Hasta el momento el Cacique solo tiene un refuerzo para la nueva campaña, que es el lateral derecho Matías Fernández Cordero, chileno que llevaba tres temporadas y media en Independiente del Valle.

El jugador de 30 años terminó contrato con el equipo ecuatoriano y fue repatriado como agente libre por los albos. El ex Santiago Wanderers llega para reemplazar a Mauricio Isla.

Matías Fernández es el primer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026. (Foto: @ColoColo)

También vuelven al Estadio Monumental dos que estaban a préstamo, como el arquero Brayan Cortés tras un semestre en Peñarol y el defensor Jeyson Rojas que estaba en Deportes La Serena.

Ahora en Macul buscan un defensa central, un centrodelantero y un extremo, a la espera de definir la situación del arco.

Por el lado de las salidas, el cuadro popular tiene a cinco confirmados, que son los que terminaban contrato más el préstamo del juvenil Manley Clerveaux a Deportes Puerto Montt.

A esta lista se podrían sumar en los próximos días los jugadores que están en vitrina, como Alan Saldivia, Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Salomón Rodríguez.

Así va el mercado de fichajes de Colo Colo

Altas: Matías Fernández Cordero, Brayan Cortés (Peñarol), Jeyson Rojas (Deportes La Serena).

Bajas: Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas (Club León), Manley Clerveaux (Deportes Puerto Montt).

Posibles refuerzos: Joaquín Sosa (Bologna), Nicolás Díaz (Puebla), Junior Barreto (Olimpia), Bruno Cabrera (Coquimbo Unido) Damián Pizarro (Le Havre), Esteban Andrada (Real Zaragoza), Jean Meneses (Vasco da Gama), Daniel Castro (Deportes Limache), Jaime Vargas (Deportes Recoleta).

Renovados: Arturo Vidal.

