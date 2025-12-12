Colo Colo cerró un 2025 para el olvido, tanto en lo deportivo como en lo económico, y en Macul saben que el mercado de fichajes será clave para intentar recomponer el rumbo. Sin títulos y fuera de las competiciones internacionales del 2026, en Blanco y Negro no descartan vender a algunas de sus principales figuras para generar ingresos frescos.

En ese escenario, uno de los nombres que comienza a sonar con fuerza es el de Vicente Pizarro. El actual capitán albo y uno de los mediocampistas jóvenes con mayor proyección del fútbol chileno despertó el interés de varios clubes del continente, especialmente desde Argentina.

En específico, Independiente de Avellaneda aparece como uno de los elencos más interesados en quedarse con los servicios del volante colocolino. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros, quien conoce de sobra al hijo del ‘Kaiser’, estaría buscando reforzar su mediocampo ante la inminente salida de Felipe Loyola, quien podría dar el salto al Brasileirao tras los rumores que lo vinculan al Santos de Neymar.

Vicente Pizarro estaría en la órbita de Independiente y podría partir en un trueque por otro chileno (Foto: Photosport)

Desde Argentina reconocen que el alto valor de mercado de Vicente Pizarro complica cualquier negociación directa. Según Transfermarkt, el mediocampista de Colo Colo está tasado en una cifra superior a los tres millones de euros, monto que Independiente no estaría dispuesto a desembolsar íntegramente.

La fórmula de Independiente para quedarse con la cara de Vicente Pizarro

Por lo mismo, el Rojo ya estaría analizando fórmulas alternativas para abaratar la operación. Medios partidarios como De la cuna al infierno y orgullorojo.com aseguran que en Avellaneda buscan un mecanismo que les permita quedarse con el chileno sin realizar un gasto millonario.

La propuesta que toma fuerza es un posible trueque. De acuerdo a estas informaciones, Independiente ofrecería al también chileno Pablo Galdames como parte de pago para destrabar la negociación y convencer a los Albos de dejar partir a su capitán en este mercado de pases.

En específico, el citado medio orgullorojo.com detalló que “Independiente tiene una carta bajo la manga”, agregando que “Pablo Galdames podría ingresar en la negociación como parte de pago, pasando a Colo Colo en un trueque que beneficiaría a todas las partes”.

Por ahora, la idea surge desde Argentina, pero deja en evidencia que el nombre de Vicente Pizarro comienza a moverse con fuerza en el mercado internacional.

DATOS CLAVE

El club Independiente de Avellaneda está interesado en fichar al mediocampista Vicente Pizarro.

El valor de Pizarro es superior a tres millones de euros, complicando una negociación directa.