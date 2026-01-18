Colo Colo tendrá este domingo 18 de enero su segundo partido amistoso de la pretemporada, donde tendrá que enfrentar a Alianza Lima por la Serie Río de La Plata en el segundo de los tres compromisos que tiene agendado en Uruguay.

El partido servirá para que Fernando Ortiz pueda afianzar su idea en los albos y también ver caras nuevas, pero hay un jugador que no solo no viajó a Uruguay y no verá minutos, sino que ahora partirá a préstamo y dejará el Estadio Monumental.

Gutiérrez se va de Colo Colo. | Foto: Photosport

Se trata de Daniel Gutiérrez, canterano de los albos quien no iba a ser tenido en cuenta por Fernando Ortiz este 2026 y se quedó entrenando en el recinto de Macul a la espera de poder resolver su futuro.

Según informó ESPN, el jugador habría encontrado club en la Liga de Primera y pasará de Colo Colo sin escalas a Unión La Calera, equipo que este año buscará afianzarse en la Primera División y no sufrir como lo hizo la segunda rueda del año pasado.

Daniel Gutiérrez debutó profesionalmente el 2021 con Colo Colo y, desde ese año, ha defendido en 72 oportunidades la camiseta del Cacique anotando un gol. Ahora, buscará sumar minutos y rodaje en el cuadro de la Región de Valparaíso.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Alianza Lima este domingo 18 de enero en Uruguay.

El canterano Daniel Gutiérrez deja el Monumental para partir a préstamo a Unión La Calera.