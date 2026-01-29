El miércoles se zanjó rápidamente la salida del volante Esteban Pavez de Colo Colo, quien era el capitán del equipo, pero ante ver pocas opciones de jugar con el entrenador Fernando Ortiz, decidió aceptar una propuesta de Alianza Lima.

El jugador de 35 años rescindió su contrato con el Cacique, lo que fue aprobado por el directorio de Blanco y Negro. Pero antes de emprender vuelo a Perú, el Huesi disparó contra la dirigencia alba por la forma de su salida.

“Creo que mi despedida fue un poco fría. Hoy día yo creo que merecía mínimo una camiseta, una foto, un recuerdo o algo, no sé, del club, de la institución en este caso. Y la verdad que eso me duele“, lanzó Pavez.

Luego, apuntó contra el técnico argentino: “La verdad, yo creo que no le gusto, nunca le gusté“.

La tardía despedida de Colo Colo a Esteban Pavez

Mientras que en el Estadio Monumental esperaron casi 24 horas para dedicarle una despedida acorde al mediocasmpista formado en Macul, con dos publicaciones en redes sociales.

“Para siempre en nuestro corazón. Gracias por el liderazgo, la entrega y el amor por estos colores ¡Gracias por todo, capitán Esteban Pavez!”, publicaron junto a una gráfica con los títulos que ganó con el cuadro popular.

Y eso no fue todo, ya que también subieron un video recordando los mejores momentos del ex seleccionado nacional con la camiseta alba, que acompañaron con el siguiente mensaje.

“¡Éxito, Esteban! Dejaste la vida por esta camiseta y tu huella quedó marcada para siempre en nuestra historia. Desde las series juveniles hasta portar la jineta del primer equipo, fuiste y serás un referente Albo. Capitán dentro y fuera de la cancha, guiaste al Cacique por la senda triunfal”, escribieron.

“Nada borrará todo lo que entregaste ni lo que representas para Colo Colo. Estarás por siempre en nuestro corazón. Mucho éxito en lo que venga, Esteban Pavez”, completaron desde La Ruca.

