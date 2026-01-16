El exfutbolista Nicolás Peric lanzó duras palabras para aclarar la polémica que se desató hace unos días con el extremo de Colo Colo, Lucas Cepeda, luego que el actual comentarista deportivo asegurara que el seleccionado nacional estaba desgastado en los albos y que su intención era salir.

“Ayer me encontré con Lucas Cepeda. Le dije ‘bueno, ¿qué pasa?’. Me dijo ‘ya está, estoy cansado. Mira, hay una oferta ahora, ojalá el presi la acepte esta vez’”, dijo el ‘Loco’ hace unos días en el programa Pauta de Juego.

Estos dichos provocaron un fuerte descargo del porteño en redes sociales, donde desmintió al exarquero de Rangers. “Falso. Jamás he hablado de estar cansado o mencionar algo de una supuesta oferta“, publicó Cepeda.

Peric: “Si no lo dijo, no lo dijo…”

Este viernes, Peric quiso zanjar la polémica con Cepeda, y para ello realizó un fuerte descargo en el citado programa deportivo de Radio Pauta. “Quiero aclarar lo que pasó con Cepeda. Siempre digo que para mi el futbolista es sagrado, absolutamente”, comenzó diciendo el exfutbolista

“A pesar de darme cuenta al último tiempo de mi carrera que los futbolistas son bastante poco hombres en algunos casos, y eso siento que me ayudó a entender que era el momento de retirarme. Me desmotivó y no quise seguir jugando más al fútbol porque pelear por jugadores que lo único que hacen es estar cerca del técnicos para asegurar contratos posteriores…. Me di cuenta que luchaba en un vestuario solo y eso me quitó las ganas”, continuó.

“Con respecto a eso y como los futbolistas son sagrados, si no lo dijo, no lo dijo, así de sencillo”, disparó Peric, dejando cerrada la puerta de la polémica con Cepeda, aunque sí se dio el tiempo para analizar el momento que vive el exSantiago Wanderers en Macul.

“Después ambas posturas están perfectas. Colo Colo por defender su interés e indudablemente cuando un jugador está en puerta de salida y no resulta una, dos, tres, cuatro veces, hay una desmotivación y sensaciones difícil de contener”, agregó.