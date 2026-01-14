Colo Colo vive una nueva polémica en vísperas de la temporada 2026. Esta vez, por culpa de Nicolás Peric: aseguró que una de las mayores estrellas de la institución quiere emigrar.

El retirado portero aseveró que Lucas Cepeda tiene la intención de dejar el Estadio Monumental en este libro de pases, pero la propia figura alba lo desmintió públicamente.

A través de su cuenta personal de Instagram, el seleccionado chileno descartó la versión indicada por el actual comentarista deportivo. Aclaró su situación personal ante los rumores sobre su futuro.

Al compartir una publicación sobre su presunto deseo, el jugador de 23 años lanzó: “Falso. Jamás he hablado de estar cansado o mencionar algo de una supuesta oferta“

Luego, cerró expresando: “Mi presente es en Colo Colo, me entreno y me preparo al igual que desde el primer día. Y si llega a existir alguna opción, lo verá la gente que me representa con el club”.

Lucas Cepeda desmintió a Nicolás Peric: aclaró su situación en Colo Colo. (Imagen: Instagram)

El 2025 de Lucas Cepeda en Colo Colo

En su última campaña, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 38 compromisos en el cuadro de Macul. En tales enfrentamientos, anotó siete goles y entregó cuatro asistencias.

Cabe destacar que el formado en el puerto de Valparaíso tiene contrato vigente con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Se mantendrá en los albos? Está por verse.

