Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, sumando refuerzos que puedan ayudar al plantel dirigido por Fernando Ortiz poder volver a competir en la Liga de Primera.

La llegada del futbolista argentino-chileno Lautaro Pastrán ha despertado diversas opiniones, sobre todo considerando que el ex Liga Universitaria de Quito tiene la difícil misión de reemplazar a Lucas Cepeda, quien partió al Elche de España.

Con esta contratación, el delantero se suma a los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, además del delantero Maximiliano Romero.

Lautaro Pastrán ya se puso a disposición de Fernando Ortiz | FOTO: Andres Pina/Photosport

Nico Peric defiende a los jóvenes del Cacique frente a la llegada de Pastrán

Sin embargo, el exarquero Nicolás Peric en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta no se tomó de buena manera la llegada del ex Everton de Viña del Mar. ¿La razón? Tapar a jugadores jóvenes que podrían consolidarse en el conjunto Popular.

“No tiene sentido. ¿Para qué voy a traer un jugador que no voy a ocupar o que tiene una cabida en el equipo? Vas a tapar a los que pueden ser proyectables. Yo no tengo nada en contra de Lautaro, pero no lo veo siendo más que Hernández y Marchant”, argumentó Peric.

“Pastrán ya sabemos lo que rinde, pero ¿si yo le doy la oportunidad a Hernández o Marchant realmente de mostrarme todo el crecimiento que pueden llegar a tener en medio año? ¿No le voy a sacar réditos económicos? Obviamente que sí. Denles la oportunidad y no lo sigan tapando, porque no lo estás tapando con un súperclase que lo va a hacer crecer a su lado”, cerró el exmeta chileno.

En síntesis…

