Anoche fue el debut oficial de Esteban Pavez en Alianza Lima, quien antes de cumplir una semana en el equipo íntimo, tras rescindir su contrato con Colo Colo, recibió la confianza del entrenado Pablo Guede para ser titular.

Pero el volante chileno tuvo un fatídico estreno, ya que los blanquiazules se inclinaron por 1-0 ante 2 de Mayo de Paraguay por la fase previa de Copa Libertadores, donde además el ex capitán del Cacique salió lesionado.

La reacción de la prensa peruana fue alarmante y BOLAVIP CHILE se puso en contacto con Carlos Salinas, el director del diario El Líbero de Perú, quien analizó el estreno del Huesi y lo sucedido en Asunción.

“Guede apostó por muchos cambios y uno de los cambios que más sorprendió fue el de Esteban Pavez, quien todos saben no está en ritmo, es un jugador que aún no ha alcanzado, por una cuestión de pretemporada, su mejor versión. Tiene poco menos de una semana en Matute y fue lanzado al titularato para enfrentar al equipo paraguayo, en una posición de medio centro tirado hacia el lado derecho, acompañando a (Fernando) Gaibor en el medio y a (Gianfranco) Chávez por izquierda”, comenzó evaluando.

“No fue una noche feliz para Pavez, teniendo en consideración que fue anulado por (Óscar) Romero y no se pudo ver esa virtud que se le conoce a Pavez, de poder ser uno de los gestores y generadores de fútbol desde la posición de mediocentro”, agregó categóricamente.

“Anulado totalmente, cae Pavez en una situación que termina siendo la única opción que le quedaba a Alianza Lima para pode sacara delante el partido, que es buscar transiciones rápidas y balones largos que en muchos casos fracasaron y no tuvieron la posiblidad de darle al equipo íntimo ese gol que requería para poder marcar la pauta del partido, siendo el equipo favorito, y ese poder ofensivo que hubiese sido importante para cerra una serie con un marcador holgado”, completó Salinas.

La lesión de Esteban Pavez

Finalmente, el periodista peruano se refirió a la lesión del volante de 35 años, quien se someterá a exámenes este jueves en Lima.

“Pavez terminó sentido, hoy será sometido a una resonancia para determinar la gravedad de la lesión. Según declaraciones de él posterior al partido, se da casi como descartado para la vuelta del próximo miércoles en el estadio Matute, y esperemos que Alianza pueda superar esta serie, avanzar a la fase 2 para ver nuevamente en acción a Pavez y ver qué tanto influye su rendimiento en favor del equipo victoriano”, concluyó.

Esteban Pavez sufrió la caída de un jugador 2 de Mayo encima de su rodilla izquierda. (Foto: Captura)

En síntesis