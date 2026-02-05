Anoche debutó el volante chileno Esteban Pavez con Alianza Lima luego de haber rescindido su contrato con Colo Colo, donde decidió dar un paso al costado tras darse cuenta que no sería titular para el entrenador Fernando Ortiz.

El ex capitán del Cacique fue llamado por el técnico Pablo Guede para reforzar al elenco íntimo, arribando como una figura consolidada a La Victoria.

Luego de casi una semana de su presentación, el Huesi tuvo su estreno con la camiseta blanquiazul, siendo titular en la visita al 2 de Mayo de Paraguay por la fase previa de Copa Libertadores.

Pero su debut no salió como esperaba, pues Alianza Lima cayó por 1-0 y salió lesionado a los 77 minutos, luego de recibir un fuerte golpe en su rodilla izquierda, que según sus palabras le habría provocado un esguince.

Un jugador de 2 de Mayo cayó encima de la rodilla de Esteban Pavez. (Foto: Captura)

La reacción de la prensa peruana al debut y lesión de Esteban Pavez

Obviamente la prensa peruana reaccionó a toda esta situación, donde el medio deportivo El Líbero tituló en estado de alarma: “¡Urgente! Esteban Pavez se lesionó en su primer partido con Alianza Lima y fue reemplazado”.

El medio deportivo agregó que el volante de 35 años “se fue entre lágrimas del campo” y que “genera más preocupaciones debido a que quedó sumamente sentido tras un choque con el futbolista de 2 de Mayo”.

Mientras que el sitio El Diez fue más extremo: “Esteban Pavez sufrió fatídica lesión y tuvo que salir del Alianza Lima vs 2 de Mayo”.

“Esteban Pavez tuvo un debut para el olvido con Alianza Lima, porque el mediocampista chileno abandonó el campo de juego y no pudo terminar el partido contra 2 de Mayo por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores”, agregó el citado medio.

