Una insólita situación protagonizó el técnico de Everton, Javier Torrente, tras la derrota de ante Universidad de Chile en el estadio Santa Laura (2-0) y que dejó al conjunto ‘Oro y Cielo’ colgando en la tabla de posiciones, muy de la zona de descenso directo.

Y es que tras finalizado el encuentro, cuando el plantel ‘Ruletero’ hacía abandono del recinto de Independencia, el DT argentino que asumió su tercer ciclo en la banca viñamarina vivió una amarga situación personal.

Según pudo captar Bolavip Chile, Torrente sufrió la ‘pana’ de batería de su automóvil, por lo que tuvo que ser ayudado por otro vehículo que se encontraba en los estacionamientos del estadio que gentilmente le hizo ‘puente’.

Finalmente, la situación pudo ser resuelta y el DT logró encender su automóvil, aunque con la amarga sensación de la derrota que dejó a los ‘Ruleteros’ muy complicados en el fondo de la tabla.

Con la caída ante la U, los de la Ciudad Jardín se quedaron en la 13° posición con 23 puntos. En la próxima fecha, el elenco evertoniano visitará a Cobresal el domingo 9 de noviembre a las 20:30 horas.

La ‘mala pata’ del DT de Everton

FOTO: Bolavip Chile.