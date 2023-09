Óscar Opazo no estuvo en el triunfo de Colo Colo ante Cobresal por 6-0 en el estadio Monumental. El Torta explicó su recuperación tras una lesión que sufrió en el partido con Universidad Católica por la semifinal vuelta de la zona centro-norte Copa Chile en el estadio Monumental.

“Lamentablemente sufrí una lesión con Universidad Católica, que fue un desgarro en el isquiotibial, que me ha imposibilitado poder jugar estos últimos partidos”, explicó el Torta en conversación con el programa Más Que Futbol de DSports.

Óscar Opazo evoluciona de forma positiva

El lateral derecho explica que va evolucionando de forma favorable, pero que una inflamación en la cicatriz de la lesión lo complicó. “Ya me siento mejor, venía hace una semana, dos semanas posterior al clásico ya entrenando normal, pero la cicatriz se me inflama de vez en cuando. Entonces, eso hace que el cuerpo técnico, Gustavo (Quinteros), decida no ponerme de arranque como fue el partido pasado con Cobresal, que había entrenado la semana normal, pero él decidió no arriesgar”.

Opazo comprende la determinación del estratega santafesino. “Yo lo entiendo, porque tampoco quiero exponerme, tener que forzar un cambio antes del primer tiempo como me sucedió en el partido anterior, o lo que pasó con Copiapó que venía para ser titular y en el calentamiento o el día anterior al partido también sufrí una inflamación en la cicatriz de esa lesión”.

Óscar Opazo sufrió una lesión en el partido ante Universidad Católica en la semifinal vuelta de la zona centro-norte el 20 de agosto (Foto: Photosport)

El jugador espera volver en la semifinal nacional ante Cobreloa. “Me da rabia con uno mismo, pero es así, es parte dé. Fue el riesgo que corrí por apurarme para el clásico con Universidad de Chile. Ahora me he sentido mucho mejor. Espero que el miércoles con Cobreloa podamos estar de arranque y empezar nuevamnte la senda de los partidos más seguidos”.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Cobreloa por la semifinal nacional ida de la Copa Chile?

Colo Colo visitará a Cobreloa este miércoles 27 de septiembre a las 18:00 en el estadio Zorros del Desierto de Calama.