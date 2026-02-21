La estadía de Nicolás Guerra en Argentina se pone cada vez mejor. En esta ocasión, el delantero nacional fue clave en la jugada que le entregó el reciente triunfo a Instituto de Córdoba.

Es que en el duelo ante Atlético Tucumán, el maipucino realizó una notable jugada. Con el encuentro 1-1 en el minuto 90+2, picó hacia el arco rival con la misión de conectar un centro y darle la victoria a su equipo.

Sin embargo, sorprendió con su movimiento: no tocó el balón y este fue golpeado por Giuliano Cerato para decretar el 2-1 final. El Estadio Ciudad de Córdoba explotó en algarabía sobre el cierre del compromiso.

¿Asistencia del atacante chileno o blooper al no lograr anotar su primer tanto tras la cordillera? Los cibernautas comenzaron un intenso debate a través de redes sociales.

Mientras algunos defendieron al otrora jugador de Universidad de Chile, otros argumentaron que falló en su labor como goleador. Lo cierto es que su club se quedó con tres puntos de oro.

VIDEO | La curiosa jugada de Nicolás Guerra en Argentina