Colo Colo sigue sin convencer. Pese a que se crearon oportunidades e intentaron llegar al arco rival, los albos no pudieron ante Everton en los primeros 45 minutos de juego por la segunda fecha de la Liga de Primera.

Los dirigidos por Fernando Ortiz buscaron meter a los ‘Ruleteros’ en su propia área pero la falta de finiquito y contundencia en los metros finales le terminaron pasando la cuenta a los albos que se fueron al descanso con más dudas que certezas.

En el tablón virtual, los hinchas tardaron pocos minutos en perder la paciencia. Todos los dardos de la parcialidad alba apuntaron directamente a dos jugadores, a quienes criticaron duramente por su desempeño en la cancha del Monumental.

Esta vez, los apuntados fueron Jeyson Rojas y Javier Correa. El canterano, quien volvió esta temporada a Macul tras un préstamo en Deportes La Serena, fue fuertemente apuntado por los hinchas albos tras su desempeño por la banda derecha, donde le costó acomodarse y generar daño.

El otro apuntado fue una vez más Javier Correa. Y es que la paciencia de los hinchas colocolinos con el delantero argentino hace rato parece haberse acabado: en los primeros 45’ ante Everton, el 9 albo falló al menos tres ocasiones de gol.

Las críticas de los hinchas de Colo Colo tras el primer tiempo