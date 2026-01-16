Colo Colo partió con el pie derecho su expedición dentro del torneo Serie Río de La Plata en Uruguay, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz vencieron a Olimpia de Paraguay en definición a penales, en la que tras igualar sin goles, se impusieron por 4-3 desde la pena máxima.

Pensando en lo que es este 2026, en las últimas horas se anunció que el atacante argentino Maximiliano Romero será nuevo jugador de Colo Colo y ante esto, el ex jugador, Patricio Yáñez comentó en Radio Agricultura la llegada del ex O’Higgins al ‘Cacique’, en la que expresó que hubiera preferido a otro jugador.

“Espero que funcione, yo hubiera traído al Haaland de Macul (Damián Pizarro), pero eso ya es otra historia. Tuvo buenos números, le vi sus partidos en O’Higgins, pero ahora tú tienes que verlo en Colo Colo, en O’Higgins respondió y fue importante, todos los antecedentes hablan de un superclase, debiese aportar”, partió señalando Yáñez.

Siguiendo en aquel punto, el ‘Pato’, siente que el nombre Damián Pizarro era el ideal para poder reforzar a Colo Colo, ya que es un jugador que conoce al club y no duda de que a pesar de no jugar en Europa, pudo haber tenido un crecimiento.

Yáñez quería la vuelta de Pizarro | Foto: Photosport

“Pizarro conoce lo que es Colo Colo, algo habrá crecido en su aspecto físico o futbolístico, no sé en cuantos entrenamientos, porque no jugó nada, pero hubiese sido un buen elemento para Colo Colo”, declara.

Concluyendo, Yáñez siente una injusticia de que Pizarro no haya podido volver a Colo Colo en este mercado, teniendo en consideración lo que hizo para desvincularse del club francés y dejar la vía libre para volver al fútbol chileno.

“No le va a pesar la camiseta, ya jugó con Quinteros, aspectos que tienen que ver con el relanzamiento de su carrera, todo este show que hizo para distanciarse del club francés, tenía el punto final de que Udinese lo preste a Colo Colo, pero da la impresión de que Colo Colo le dijo que no”, cerró.

