Colo Colo logró su primera victoria dentro de la temporada 2026 dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 2-0 ante Everton de Viña del Mar y consiguieron así sus primeros tres puntos por la Liga de Primera.

Después de lo que fue este duelo, el ex futbolista Patricio Yáñez se dio el espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN para hablar de lo que fue el partido del joven atacante, Yastin Cuevas, a quien ya le empieza a poner sus fichas en Colo Colo.

“Hay una semillita ahí que está creciendo y evolucionando, nada más que eso”, comenzó señalando Yañez.

En esa misma línea, el ‘Pato’ recordó que en el estreno ante Deportes Limache, Cuevas tuvo una importante aparición desde el banco de suplentes, en donde a pesar de la derrota, el jugador dejó muy buenas sensaciones para poder ser considerado por Fernando Ortiz.

Yáñez apuesta todo por Cuevas | Foto: Photosport

“Entró frente a Limache muy bien, hizo un par de cosas. Es un elemento a considerar, como así pasó el año pasado con Francisco Marchant, que también entregó alguna soluciones en momentos determinados”, remarca.

Yáñez no se conforma con el nivel albo

Finalmente, Yáñez habló de lo que fue el rendimiento de Colo Colo ante Everton, en el que a pesar de la victoria, el ‘Pato’ no quedó para nada conforme con lo que fue el nivel que mostró el equipo, en la que espera que este triunfo sirva para elevar las confianzas al plantel de Ortiz.

“Son cosas que dan tranquilidad, lo de los elementos jóvenes. Fueron los tres puntos y muy poco más, el triunfo es lo más relevante de Colo Colo, es un desahogo por la presión que se tenía, la hinchada ya está poco tolerante porque viene de vivir un año pasado que fue lamentable. Colo Colo no ha evolucionado demasiado”, cerró.

En Síntesis