Colo Colo encara un mercado de pases con varios frentes abiertos. Tras las salidas de Cristián Zavala y Esteban Pavez, la dirigencia ya busca reemplazos para reforzar el plantel de cara a la temporada 2026, pero hay un puesto que genera incertidumbre y debate: el arco del Cacique.

Actualmente, los albos solo cuentan con Fernando de Paul, lo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de sumar un arquero que pueda competir por el puesto y dar garantías en la portería.

Sin embargo, desde Blanco y Negro se toman con cierta tranquilidad esta situación, lo que ha generado críticas por parte de un sector de la hinchada alba.

Johnny Herrera critica sin filtro a Eduardo Villanueva

A raíz de esto, Johnny Herrera, histórico arquero de Universidad de Chile, se metió de lleno en el mercado de fichajes del conjunto Popular y no dudó en entregar su visión sobre la situación del arco albo en su rol de panelista en Todos Somos Técnicos.

“Claramente hay desacuerdo entre técnico y dirigente. El arquero se pidió hace rato y todavía lo están viendo en el directorio. Hay desavenencias”, lanzó el exseleccionado chileno.

Luego, fue más crítico con los jóvenes que han tenido oportunidades recientes: “Dicen que todavía no lo ven en el directorio. Aparte ya tienes un par de cabros probados y para mí no mostraron capacidades para estar en Colo Colo”.

Finalmente, Herrera apuntó directamente a los nombres que han jugado recientemente, como son Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva. “El cabro del otro día (Maureira) jugó más o menos… pero en teoría el cabro que es el segundo (Villanueva) es el que ya jugó dos partidos, y si no rendiste, no rendiste. Para mí no da”, sentenció el Samurai Azul.

Eduardo Villanueva se llevó las críticas de Herrera | FOTO: Andres Pina/Photosport

