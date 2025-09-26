Volvieron las sonrisas a Colo Colo. El técnico Fernando Ortiz debutó con una tremenda goleada 4-0 ante Deportes Iquique en un duelo pendiente de la Fecha 23 de la Liga de Primera, que le permitió a los albos acercarse a los puestos de copas internacionales y arrancar con el pie derecho el ciclo del entrenador argentino.

Uno que vio acción por primera vez en el Cacique fue el arquero Eduardo Villanueva quien tras una lesión de Fernando De Paul tuvo que ponerse los guantes y estampar su debut en un partido oficial en primera división. Tras el fin del encuentro, el canterano albo dialogó con TNT Sports y mandó un contundente mensaje.

“Ya tuve dos amistosos, entonces venía con confianza. El cuerpo técnico antes de entrar me dijo que hiciera lo que sabía hacer, que estuviera tranquilo, que disfrutara, pero también estaba preocupado un poco por Fernando (De Paul) que es un gran compañero, también me ha aconsejado mucho y ha sido un apoyo. Me ha ayudado mucho en mi confianza y en mi rendimiento, y estoy muy feliz y ahora a los pies sobre la tierra porque hay que seguir mejorando, seguir con mucha paciencia e intentar disfrutar y aprovechar las oportunidades”, comentó de entrada el joven golero.

Eduardo Villanueva debutó por Primera División en el arco de Colo Colo (Photosport).

Fuerte mensaje de Villanueva en Colo Colo: “Calladito y a entrenar”

Además, Villanueva destacó su perseverancia en Colo Colo pese a las opciones de salir a préstamo que tuvo en Macul: “Hay que ser muy humilde, esto es una maratón, no es una carrera, por ende el esfuerzo tiene que ser constante, hay que ser perseverante, resistir, creo que los compañeros que entraron hoy día, Manley y Leandro también son fiel reflejo de lo que también viví yo hoy, siento que también se merecen la oportunidad que están viviendo hoy, espero que la aprovechen, siento también que hay que ser responsable, estamos en el equipo más grande de Chile”, lanzó.

En esa línea, el portero insisitó en que “hay que tener la humildad de saber que hay que entrenar diariamente para poder ganar tu lugar, esto no es fácil y la idea de esto, no rendirse, el que quiere estar acá, tiene que sacarse la mierda para poder tener su oportunidad, calladito, a entrenar y darle para adelante”, apuntó.

Finalmente, el guardameta formado en Macul reveló el sentir del camarín albo en un año difícil para el club: “Destaco la humildad en la derrota, ha sido un año complicado, ha sido un año difícil en el que no han salido las cosas como esperábamos, pero también rescato mucho el esfuerzo y sacrificio del equipo, de mis compañeros, soy consciente del esfuerzo que hacen día a día por intentar sacar adelante esto, necesitábamos el triunfo obviamente por los puntos también para alcanzar una copa internacional, pero también porque anímicamente lo necesitábamos y siento también que lo merecíamos por el trabajo que venimos haciendo día a día“, cerró.