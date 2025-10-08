Una jornada para olvido tuvo el arquero Eduardo Villanueva en el amistoso de Colo Colo ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, donde el joven golero cometió dos errores garrafales que terminaron en gol de los salmoneros.

Este miércoles el Cacique visitó al Velero en la Región de Los Lagos aprovechando el receso del fútbol chileno por el Mundial Sub 20, donde el gran héroe de la jornada para los albos estaba siendo Cristián Riquelme, que abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo.

Pero en el complemento los locales dieron vuelta el marcador gracias a dos fallos del joven portero colocolino, quien fue titular en desmedro de Fernando De Paul que viene saliendo de una lesión muscular.

Los garrafales errores de Eduardo Villanueva en Colo Colo vs Puerto Montt

Primero protagonizó un choque ridículo con su compañero el defensa Bruno Gutiérrez, cuando a los 67 minutos intentaban despejar un balón fuera del área. Esto lo aprovechó el volante Giovanni Bustos para poner el empate sin resistencia en el arco.

Pero eso no era todo, ya que a los 79′ el arquero de 20 años volvió a cometer otro error, esta vez ante un remate de José Cárdenas desde fuera del área que se le pasó entremedio de las piernas, disparo que no parecía tener mayor dificultad para ser retenido.

Finalmente estos errores le costaron la derrota a Colo Colo en su visita a Puerto Montt, cayendo el campeón de Primera División por 2-1 ante el líder de la Segunda División.