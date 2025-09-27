Colo Colo se sacudió de la terrible derrota ante Universidad de Chile por la Supercopa hace un par de semanas y lo hizo de gran manera: derrotó 4-0 a Deportes Iquique y se pone a tiro de cañón para lograr la clasificación a copas internacionales la próxima temporada.

El equipo de Fernando Ortiz mostró una cara totalmente distinta a lo hecho en el Estadio Santa Laura y se quedó con el compromiso con goles de Marcos Bolados, Mauricio Isla, Claudio Aquino y Arturo Vidal.

Villanueva debutó en Colo Colo. | Foto: Photosport

La buena noticia, además, fue el debut profesional de Eduardo Villanueva, portero de la cantera alba quien tuvo que reemplazar a Fernando de Paul en el segundo tiempo: “Creo que hay una conjunción de todos los jugadores que en este caso tuvieron la oportunidad de jugar”, dijo Fernando Ortiz en rueda de prensa.

El ‘Tano’ quedó maravillado con Villanueva: “Muy pocas veces en el fútbol se da una lesión del arquero y que tenga un joven la posibilidad de jugar. Me gustó mucho el compañerismo que tuvieron todos sus compañeros dentro del campo de juego en apoyarlo a ‘Edu’. Edu ha respondido de una manera muy satisfactoria a mí modo de ver”, agregó.

Ahora, habrá que esperar los resultados de los exámenes que se hará Fernando de Paul para ver si llega al partido contra Coquimbo Unido o si Eduardo Villanueva será el elegido para custodiar el arco del Cacique.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo quedó en el octavo puesto de la Liga de Primera 2025 con 34 puntos, a 4 unidades de Cobresal quien hoy por hoy sería el último clasificado a la próxima edición de la Copa Sudamericana.