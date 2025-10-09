Colo Colo disputó un amistoso ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, instancia que buscaba mantener ritmo competitivo durante el receso de la Liga de Primera 2025.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado para los albos: el elenco local se impuso por 2 a 1, aprovechando dos errores del arquero Eduardo Villanueva, quien fue titular en el equipo dirigido por Fernando Ortíz.

El joven portero, considerado una de las promesas de la cantera alba, fue rápidamente blanco de críticas en redes sociales por parte de algunos hinchas que cuestionaron su rendimiento y su nivel de confianza bajo los tres palos.

La respuesta de Krishna Allende en su cuenta de Instagram

En medio de la ola de comentarios, quien no dudó en salir al paso fue su polola Krishna Allende, que decidió utilizar sus redes sociales para defenderlo públicamente.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la pareja del meta de 20 años publicó un mensaje contundente, dejando en claro su apoyo incondicional: “Valiente, fuerte y grande, ¡siempre!“, escribió.

El mensaje de la pareja de Villanueva | FOTO: Instagram

Hay que mencionar que Villanueva aún es un futbolista en formación, por lo que muchos simpatizantes albos advirtieron que pese a los errores necesita respaldo más que juicios apresurados.