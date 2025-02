Colo Colo unió una amistad que el tiempo quebró. Problemas de dinero alejaron a dos míticos futbolistas del club, los que hasta la actualidad no han podido hacer las paces. Se intentó, pero no se logró.

Al menos, así lo reveló Leonardo “Pollo” Véliz en conversación con LUN. Confesó que trató de recomponer su amistad con Carlos Caszely, pero hubo una importante piedra en el zapato.

“Con mis ex compañeros de Unión Española me llevo bien con todos y con los de Colo Colo con todos, menos con uno… Usted sabe. Yo hice el esfuerzo. Traté de volver a ser su amigo, pero él no quiso“, comenzó señalando.

Tras ello, entregó la razón que dejó en un punto muerto el lazo. Lo que comenzó en los camarines del Estadio Monumental pasó a ser solo un recuerdo. No hay comunicación entre ellos.

“Cuando murió Alejandro Silva, los de ese plantel nos organizamos para ir a su funeral en Molina. Nos juntamos y cuando Carlos llegó en su auto, me miró y entró a tomarse un café y me acerqué“, detalló.

“Le dije que ya era hora de ponernos en la buena. Él me miró y me dijo que antes de arreglarnos, yo debía escribir de él en una de mis columnas en ‘La Tercera’. Hasta ahí no más llegó la conversación“, agregó.

¿Volverá a intentar recomponer esa relación forjada con el tiempo? No se cierra, pero advirtió que “creía que aún nos quedaba tiempo para hacer cosas juntos, pero ya parece que no podrá ser“.

