Colo Colo perdió por la cuenta mínima ante el líder de La Liga de Primera, y el casi seguro campeón Coquimbo Unido, un resultado amargo para los albos que los aleja de cualquier pelea por entrar a los torneos internacionales de 2026.

El bajo rendimiento del Cacique contrastó con las declaraciones de Fernando Ortiz, el que casi aseguró que habían sido más que los Piratas y el resultado pasó por un detalle.

“Fuimos el primer tiempo el protagonista y el segundo tiempo, yo de una manera de verlo, con lo que sabíamos que era el rival, muy poco para mi gusto se llevan los tres puntos”, afirmó el estratega de Colo Colo.

BOLAVIP conversa con un ex entrenador albo, Gualberto Jara, el que advierte que vio un partido totalmente diferente al que analizó el estratega uruguayo.

“Sobre todo en el segundo tiempo no llegamos casi al arco, no hubo ocasiones, lastimosamente no aprovechamos lo del primer tiempo y terminamos mal”, afirma el guaraní.

Consultado si ve un cambio con Ortiz en la banca, Jara aclara que “en el primer partido sí, hubo intensidad y actitud de llegar al arco rival con mucha gente, pero luego volvimos a la normalidad de lo que hemos mostrado en el año, lentos”.

Gualberto Jara critica el partido de Colo Colo.

Gualberto Jara y la Correadependencia

Según el ex entrenador de Colo Colo, todo pasa por la ausencia de Javier Correa. “No tenemos hombre gol, si no está Correa no tenemos quién pueda hacerlos”, cerró.