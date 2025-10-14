Gran polémica ha causado lo que será la participación de Arturo Vidal en la Kings League, este torneo de streamers encabezado por el famoso creador de contenido español, Ibai Llanos.

La confirmación de la participación del volante albo no ha dejado contento prácticamente a nadie, mucho menos al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aseguró que el jugador mantiene contrato con la institución y, como tal, de interferir con sus actividades en Colo Colo, tendrá que dejar este tema de lado.

Esta vez fue un ex DT del “Cacique” como Gualberto Jara quien le rayó la cancha al “Rey Arturo”. En diálogo con BOLAVIP, el paraguayo dejó clara cuál es su postura sobre este tema.

“No es normal eso, digamos, entre comillas, porque estamos hablando de futbol profesional y él que es un profesional, es símbolo, es capitán del primer equipo, y en las situaciones que está el club. No puede tener ese tipo de compromiso que le van a distraer, que le van a sacar tiempo“, declaró tajante el otrora DT interino albo.

A su vez, sostiene que su participación es mucho menos viable considerando la situación que atraviesa Colo Colo: “Sobre que ya estamos aproblemados con toda la campaña, con su actuación, que también estamos esperando que retome, por lo menos, un poco de su jerarquía, de su calidad. Y ahora esto…”.

“Vuelvo a repetir, uno no puede, en este momento en que todos necesitan de máxima concentración, dedicación, entrega, dejar todo en el campo, pucha, meterse a otra actividad”, aseguró.

Aníbal Mosa le raya la cancha a Arturo Vidal

Recordemos que durante este lunes, el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ya había declarado que Arturo Vidal deberá dejar de lado su participación en la Kings League si esta interfiere con su participación en Colo Colo.

Aníbal Mosa le rayó la cancha a Arturo Vidal sobre su próxima aventura en la Kings League. (Foto: Photosport)

“Si esto interfiere de cierta manera en pretemporada, o en cualquier cosa del club va a tener que dejarlo a un lado porque no son compatibles ambas cosas“, dijo el mandamás albo a Radio Cooperativa.

“El tema es bien sencillo. Su contrato se renovó según la cantidad de participaciones. Eso no tiene ningún cambio, nadie nos ha manifestado que quieran ponerle término. Así como lo dijo Fernando (Ortiz) en conferencia de prensa, Arturo es jugador de Colo Colo”, cerró.