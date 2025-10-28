Colo Colo volvió a ser local en el Estadio Nacional después de varios años y se quedó con los crespos hechos en el partido ante Deportes Limache, donde el cuadro de la Región de Valparaíso le empató al Cacique en el minuto 96.

“Yo no creo más, ni en el equipo ni en la posibilidad de acceder a una copa internacional. Se ve un desconcierto, una inseguridad… no se ve un equipo que le pueda dar un poco de esperanza a la gente”, analizó de entrada Gualberto Jara, formador y ex técnico de Colo Colo con Bolavip Chile.

Vegas en el ojo del huracán. | Foto: Photosport

Jara, sin asco, carga en contra de Sebastián Vegas: “El partido estaba totalmente controlado, se podía haber hecho más con un hombre extra hasta la tontera de la expulsión de Sebastián Vegas. Una vez más, la segunda porque ambas fueron muy tontas”, dijo.

Por otro lado, también cuestiona a Fernando Ortiz por privilegiar al hombre perteneciente al Monterrey por sobre Jonathan Villagra: “Si él recurrió a ese jugador en lugar de Villagra, por algo será. Cómo lo va a matar después de la expulsión… eso debería quedar en el camarín”, añadió.

Lo cierto es que Colo Colo no pudo sumar de a tres ante Deportes Limache y la clasificación a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana se ve más lejana que nunca, ya que está a 6 puntos de lograrlo con 15 en disputa.

El fixture de Colo Colo

El Cacique tendrá que visitar a Ñublense este fin de semana, luego visitar Unión Española, recibir a Unión La Calera, visitar a Cobresal y cierra la Liga de Primera 2025 recibiendo a Audax Italiano en el Estadio Monumental.