Esta tarde, Bruno Barticciotto comenzó nuevamente a ubicarse en el radar de Colo Colo para la siguiente temporada. Los Albos ya comienzan a frotarse las manos con la posible llegada del hijo del ídolo Marcelo Pablo Barticciotto, quien en cada mercado seduce a los colocolinos con un eventual arribo.

Gualberto Jara, exDT del cuadro popular habló del posible fichaje con BOLAVIP y valoró enormemente que su nombre vuelva a rondar por Macul.

“Es un buen jugador, ya estuvo también en el fútbol argentino, una liga muy competitiva, donde también anduvo bien, así que sí, puede ser un muy buen refuerzo para Colo Colo“, dijo de entrada.

Gualberto Jara ve con muy buenos ojos el posible arribo de Bruno Barticciotto como próximo refuerzo de Colo Colo (Foto: Photosport)

Su ilusión está más que intacta y asegura que: “Ojalá llegue, porque este año nos preparamos con toda para el centenario y no pasó nada, así que, bueno, sería un buen inicio. También pensar en otros refuerzos de jerarquía para el primer equipo, ¿no? De manera a hacer una buena campaña en el campeonato primero y si es que clasificamos a una competencia internacional”.

Finalmente, cree que a Bruno Barticciotto no le pesaría en absoluto la camiseta del ‘Cacique’: “Ya conoce lo que es. Estaba ya compitiendo en el fútbol argentino y sobresaliendo dentro de todo. Ya tiene la experiencia necesaria para jugar en Colo Colo, la personalidad para sobrellevarlo“.

